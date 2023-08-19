Musluklarınızdaki kireçlerden bu yöntemle kurtulun

Limon içerdiği asit sayesinde musluklarda biriken kireç gibi tortuların temizlenmesinde etkilidir. Kullanılmış bir limon ile muslukları ovalamak hem ekonomik hem de pratik bir musluk temizleme yöntemidir. Bu işlemden sonra musluğu soğuk su ile durulamayı unutmayın. Daha parlak bir görüntü elde etmek için durulama işleminden sonra bir bez yardımı ile musluğu kurulayabilirsiniz.