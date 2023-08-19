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Haberler Yaşam Musluklarınızdaki kireçlerden bu yöntemle kurtulun

Musluklarınızdaki kireçlerden bu yöntemle kurtulun

Musluktaki kireçlerden kurtulmak için çeşitli kimyasal ürünler alıyor ama kireçleri temizleyemiyorsanız bu yöntemleri deneyin. İşte musluğunuzu pırıl pırıl yapacak formüller...

HABER MERKEZİ

Musluklardaki su lekelerinden, kireçten kurtulmak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin...

Musluklarınızdaki kireçlerden bu yöntemle kurtulun

Sirke de limon gibi temizlikte etkisi oldukça yüksek olan doğal malzemelerden birisidir. Sirkeli ya da sirkeli karbonatlı su ile musluk temizliği yapabilirsiniz. Sirke asitli yapısı sebebiyle kireç ve tortuların musluktan temizlenmesine yardımcı olur. Karbonat üzerine dökülen sirke de tepkime oluşturarak alanın daha iyi temizlenmesini sağlarken aynı zamanda tıkanmış musluk filtrelerinin de açılmasını sağlar.

Musluklarınızdaki kireçlerden bu yöntemle kurtulun

Karbonat pek çok alanda olduğu gibi musluk temizliğinde de güvenle kullanabileceğiniz doğal malzemeler arasında yer almaktadır. Bir fırça yardımı ile bu malzemeyi muslukları temizlerken kullanabilirsiniz. Fırçanın üzerine döktüğünüz karbonat ile musluğu güzelce ovalayın ve sonrasında soğuk su ile durulayın. Kireç kalıntılarının yok olduğunu göreceksiniz.

Musluklarınızdaki kireçlerden bu yöntemle kurtulun

Limon içerdiği asit sayesinde musluklarda biriken kireç gibi tortuların temizlenmesinde etkilidir. Kullanılmış bir limon ile muslukları ovalamak hem ekonomik hem de pratik bir musluk temizleme yöntemidir. Bu işlemden sonra musluğu soğuk su ile durulamayı unutmayın. Daha parlak bir görüntü elde etmek için durulama işleminden sonra bir bez yardımı ile musluğu kurulayabilirsiniz.

Musluklarınızdaki kireçlerden bu yöntemle kurtulun

Eğer musluğunuz altın ya da bronz değilse onu diş macunu ile temizleyip parlatabilirsiniz. Macunu musluğun üzerine sıktıktan sonra yumuşak bir bez yardımı ile iyice ovalayın. Birkaç dakikalık ovalama işleminden sonra musluğu durulayın ve bir bez ile gülece kurulayın.

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