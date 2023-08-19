Yeni Asır 129 yaşında

Türk basınının asırlık çınarı Yeni Asır, bugün 129'uncu yaş gününü onur ve gururla kutluyor. İlk sayısı 19 Ağustos 1895'te Selanik'te yayımlanan Yeni Asır, dinamik, yenilikçi, saygın ve cesur gazetecilik anlayışıyla üç asra tanıklık etti. Tarihten gelen eşsiz birikimiyle, daima gündeme ışık tuttu.

TÜRK BASINININ ÖNCÜSÜ

Teknolojik hamleler ve getirdiği yeniliklerle her zaman Türk basınına öncülük eden Yeni Asır, "Türkiye'nin En Köklü Gazetesi" olarak yayın hayatını sürdürüyor. İlkeli ve gerçekçi habercilik anlayışından taviz vermeyen gazetemiz, okuyucularından aldığı destekle daha nice yıllar yoluna devam edecek.