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Haberler Yaşam Son dakika: Kayseri'de korkutan deprem

Son dakika: Kayseri'de korkutan deprem

Son dakika haberi...AFAD verilerine göre saat 13:17'de, Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA DHA
Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Sarız ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklama 'Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

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