Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert başlıyor

Yıllardır, zirvenin tek sahibi olup reyting rekorları kırarak sürdürdüğü programında, günlerce konuşulan cinayetleri, sıra dışı olayları, kayıp ve dolandırıcılık dosyaları ile kavuşturmaları ekrana taşıyan usta gazeteci Müge Anlı, 16. sezonunda da Türkiye'nin gündemini sarsacak konu ve konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak.

Çok konuşulan, gündem oluşturan programlarıyla 4 Eylül Pazartesi sabahı kaldığı yerden devam edecek.