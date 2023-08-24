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Haberler Yaşam Kardeşlerim'in 4. sezonu için geri sayım başladı

Kardeşlerim'in 4. sezonu için geri sayım başladı

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 4. sezonundan ilk tanıtımı dün akşam ekranlara geldi. Bu tanıtım fragmanı izleyicilerden tam not aldı ve en çok izlenen videolar arasında yerini aldı.

HABER MERKEZİ

3 sezondur Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Kardeşlerim'in dördüncü sezonuna dair ipuçlarının yer aldığı yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı.

Kardeşlerim’in 4. sezonu için geri sayım başladı

İzleyenlerinin merakla beklediği tanıtım, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada da büyük ilgi görerek hızla en çok izlenen videolar listesine girdi!

Kardeşlerim’in 4. sezonu için geri sayım başladı

ACI KAYIPLAR, HERKESİ ETKİLEYECEK SIRLAR, YENİ HAYALLER VE UMUTLARLA DOLU KARDEŞLERİM BU SEZONDA DA FIRTINA GİBİ ESECEK!

Büyük kazası sonrası geride kalanlar hayatlarına devam etmeye çalışsalar da beklenmedik gelişmeler herkesi etkileyecektir.

Kardeşlerim’in 4. sezonu için geri sayım başladı

Hikâyesi ve sevilen oyuncu kadrosuyla milyonları ekran toplayan Kardeşlerim, sevilen oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleri ve şaşırtıcı gelişmeleriyle sezona damgasını vuracak.

Kardeşlerim’in 4. sezonu için geri sayım başladı

Kardeşlerim yakında Atv'de...

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