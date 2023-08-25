Pençe-Kilit bölgesinde Uzman Çavuş şehit oldu

PENÇE-KİLİT operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde ağır yaralanan Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. İsa ve Hatun çiftinin çocukları olan ve Sultan Demir ile evli olan şehidin ailesinin İstanbul'da yaşadığı, 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenilirken, Ordu'nun Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde defin edileceği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.