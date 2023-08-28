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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından yoğun ilgi!

Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından yoğun ilgi!

Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizinin Karadeniz çekimlerine bölge halkı yoğun ilgi gösteriyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından yoğun ilgi!

Çoğu kadınlardan oluşan oyuncu hayranlar sabahın erken saatlerinde dizi çekimleri yapılan setin önünde toplandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından yoğun ilgi!

Oyuncuları yakından görebilmek ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlarla neşeli dakikalar yaşandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından yoğun ilgi!

Getirilen ikramları geri çevirmeyen set ekibi Karadeniz'in eşsiz doğasının keyfini yaşıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından yoğun ilgi!

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından yoğun ilgi!

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle yeni sezonda atv'de.

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