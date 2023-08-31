Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

HAFTA İÇİ HER GÜN 16.00

Esra Erol'da bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol ile bulmaya devam edecek.