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Haberler Yaşam Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

Gündüz kuşağında reyting rekorları kıran, Atv'nin ilgiyle izlenen programları arasında yer alan, küskünleri barıştırıp, kayıpları bularak aileleri sevindiren Esra Erol'da sezona hızlı bir giriş yaptı. İşte Esra Erol'da da yaşananlar...

HABER MERKEZİ

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da sezona hızlı bir giriş yaparak şimdiden birçok mağdura ve kayıplara uzanan el olmaya başladı.

Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

29 YILLIK HASRETİ SONA ERDİRDİ!

29 yaşındaki Mert Çete, hayatıyla ilgili gerçekleri öğrenmek ve biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'da programına katıldı. Büyüten annesinin vefatından sonra yıllardır saklanan bir mektup Mert'in elindeki tek bilgisiydi. Mektupta yazan tek isim biyolojik annesinin ismi ise Selver'di.

Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

İşte bu mektupla Esra Erol'un kapısını çalan Mert'e, Erol ve ekibi yardım etti. Esra Erol, anne Selver Dayı'yı buldu ve canlı yayında oğlu Mert Çete'yle 29 yıllık hasreti sonlandırdı. Anne ve oğlunun kavuşması hem Esra Erol'u, hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

KAYIP HATİCE KAYA'YI ESRA EROL İZLEYİCİSİ BULDU!

68 yaşındaki Yılmaz Kaya, Esra Erol'un canlı yayınına katılarak kayıp gelini Hatice Kaya'yı aradı.

Kocaeli Gebze'de yaşayan Hatice Kaya, 13 Ağustos gecesi işten dönüşünden sonra bir anda ortadan kaybolmuştu. Endişeli kayınpederi, kızının dönmesi için yardım çağrısında bulundu. Kaya, torunu ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle gelinin eve dönmesinin acil olduğunu vurguladı. Kaya, torunu ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle gelinin eve dönmesinin acil olduğunu vurguladı.

Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

TAKSİ ŞOFÖRÜ HATİCE KAYAN'ININ SON GÖRÜLDÜ YERİ ANLATTI

Programın ilginç bir anı, Hatice Kaya'yı son gördüğünü iddia eden bir taksi şoförünün telefonla programa katılmasıyla yaşandı.

Taksi şoförü, Hatice'yi Çayırova bağlantı yolunda yürürken gördüğünü belirtti. Daha sonra Hatice'ye yardım etmek amacıyla onu taksiye aldığını ve çorba içirdiğini söyledi. Ardından taksi durağına getirerek sabaha kadar beklemesini söylediğini anlattı. Ancak sabah uyandıklarında Hatice'nin ortadan kaybolduğunu gördüklerini dile getirdi. Kayıp gelini Hatice Kaya'nın akıbeti hala belirsizliğini korurken Esra Erol'un dikkatli izleyicisi Kayıp Gelin Hatice Kaya'yı buldu.

Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

HAFTA İÇİ HER GÜN 16.00

Esra Erol'da bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol ile bulmaya devam edecek.

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