Heyecanla beklenen Kardeşlerim’den çok konuşulan tanıtım!

Yeni bölümleri heyecanla beklenen Kardeşlerim'in 95. bölümünün 2. fragmanı yayınlanarak izleyiciyle buluştu.

DİZİNİN HEYECAN DOLU YENİ SEZONA AİT İKİNCİ TANITIMI DA YAYINLANIR YAYINLANMAZ TRENDLERE GİRDİ!

Sete çıktığı andan itibaren nefeslerin tutulduğu dizinin 2. tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girdi.

Sosyal medyada merak uyandıran tanıtım için yüzlerce yorum geldi.

ÖMER GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR!

Ömer'in, abisinin ölümündeki sırrı öğrendikten sonra yaşanacaklar ve bu feci kazanın Asiye ve Doruk'un ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Kardeşlerim yeni sezon da her Cumartesi akşamı atv'de.