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Haberler Yaşam Bakan Yusuf Tekin TEKNOFEST’i ziyaret etti

Bakan Yusuf Tekin TEKNOFEST’i ziyaret etti

HABER MERKEZİ
Bakan Yusuf Tekin TEKNOFEST’i ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TEKNOFEST alanını ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Bakan Tekin, etkinliğin ikinci gününde alana gelerek, Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan stantları gezdi ve projeler hakkında bilgi aldı.

TEKNOFEST'e gelirken ne göreceğini hayal bile edemediğini belirten Tekin, her alanda çok başarılı projelere imza atıldığını söyledi. Bakan Tekin, TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. TEKNOFEST'in bilim ve teknoloji alanında bir gelenek haline gelmesi gerektiğini ifade eden Tekin, "Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde eğitimle ilgili gelişmelerin olmasını izlemek artık hayal değil" dedi.

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