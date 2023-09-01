Paw Guards yöneticisi Erdoğdu tutuklandı

HAYVAN hakları derneği Paw Guards'ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, hakkındaki 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı nedeniyle Ankara'da tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce hayvan hakları savunuculuğu adıyla 'dolandırıcılık' ile 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkin Erdoğdu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Erdoğdu saklandığı adreste yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.