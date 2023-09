Gol krallığından barista krallığına

SON dönemde pazar ayı artan kahve sektörü için barista yetiştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'ndan eğitim alanlar arasına Türk futbolunun efsanelerinden Feyyaz Uçar da katıldı.

KAHVE İKRAMIMIZ OLACAK

59 yaşındaki 'Kibar Feyzo' lakaplı Türk futbolunun efsanelerinden Feyyaz Uçar, Seferihisar'da aldığı barista kursundan mezun oldu, şimdi ise dört gözle kahve dükkânını açmayı bekliyor. 10 yıldır Urla'da yaşadığını artık İzmirli olduğunu dile getiren efsane futbolcu Feyyaz Uçar, "Yakın bir

zamanda Urla'da eşim bir işletme açacak. Ona yardımcı olmak adına eşimin önerisiyle bu işe merak sardım. 'Mutlaka kahve servisimiz olacak, sen de bana yardım edersin' dedi. Burayı tercih etmemin sebebi, kapsamlı ve güzel bir çalışma örneği veriliyor. Hocalarımız her konuda bize çok yardımcı oldu. Bu kadar dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bize yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar" dedi.