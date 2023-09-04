  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Aldatmak'ın yeni sezonunda tüm taşlar yerinden oynayacak!

Aldatmak'ın yeni sezonunda tüm taşlar yerinden oynayacak!

Atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, ikinci sezon için gün sayıyor. Aldatmak yeni sezonunda da rüzgar gibi esecek. Peki Aldatmak ne zaman başlayacak? Aldatmak'ta neler yaşanacak?

HABER MERKEZİ

Aldatmak, 7 Eylül Perşembe akşamı kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezona hızla başlayacak dizide heyecan bir an olsun durmayacak.

Aldatmak’ın yeni sezonunda tüm taşlar yerinden oynayacak!

Nefes kesen sezon finalinin ardından kadroya eklenen yeni isimlerle birlikte hikayede tüm taşlar yerinden oynayacak.

Aldatmak’ın yeni sezonunda tüm taşlar yerinden oynayacak!

Güzide'nin ailesini bir arada tutma mücadelesi daha da çetin bir savaşa dönüşürken Oylum cephesindeki gelişmeler izleyicileri derinden etkileyecek.

Aldatmak’ın yeni sezonunda tüm taşlar yerinden oynayacak!

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Aras Aydın, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken ve Nursel Köse'nin yer aldığı diziye ikinci sezonda Berkay Ateş, İlayda Çevik ve Alize Gördüm dahil oldu.

Aldatmak’ın yeni sezonunda tüm taşlar yerinden oynayacak!

Aldatmak, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 7 Eylül Perşembe akşamı atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA