Aldatmak’ın 36. bölümünde neler yaşandı?

Behram karısını ve çocuğunu kaybetmenin eşiğindeyken sırlarıyla birlikte hastanenin önünde vurularak yoğun bakıma kaldırıldı. Behram'ın vurulmasıyla yıkılan Mualla'ya en büyük destek yeğeni Kahraman'dan geldi. Behram'ın teyzesinin oğlu olan Kahraman, her şeyini bırakarak Behram için İstanbul'a geldi. Dicleli ailesi Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğunu araştırmak için harekete geçti. Şüpheliler arasında Behram'ın adamları tarafından dayak yiyen Tolga ve babası Oltan'ın yanı sıra büyük bir sırrının ortaya dökülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Zeliş de vardı.