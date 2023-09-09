Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dördüncü sezonunda da ekrana damgasını vuracak.
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dördüncü sezonunda da ekrana damgasını vuracak.
"Kardeşlerim" yeni sezonuna bu akşam başlıyor. Dizinin 3. tanıtımı sosyal medyada hem en çok konuşulanlar hem de en çok izlenenler arasına girdi.
Dizinin son tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girerken Doruk'un geçirdiği kaza merak ve beklentiyi daha da arttırdı.
Ömer'in, abisinin ölümü arkasındaki sırrı öğrenirken Doruk'un geçirdiği kaza sonrası yaşanacaklar nefesleri kesti. Kardeşlerim bu akşam atv'de başlıyor.
95.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"BAZEN TUTTUĞUN ELDİR, SENİ ARKANDAN VURAN…"
Geçirdikleri korkunç kazanın ardından toparlanmaya çalışan çocuklar, Ataman Koleji'nin yeni dönemine "merhaba" derler.
Şengül ve Orhan'ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir.
Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Akif herkesi sürpriz bir davette bir araya getirir.
Ansızın ortaya çıkan birtakım gerçekler, Eren kardeşlerde büyük bir şok etkisi yaratırken, Akif ve Nebahat'i ise büyük bir dehşetle karşı karşıya getirir.
Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!