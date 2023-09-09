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Haberler Yaşam Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam Atv'de izleyici karşısına çıkıyor. Peki Kardeşlerim'in bu akşam yayınlanacak olan 95. bölümde neler olacak?

HABER MERKEZİ

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dördüncü sezonunda da ekrana damgasını vuracak.

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

"Kardeşlerim" yeni sezonuna bu akşam başlıyor. Dizinin 3. tanıtımı sosyal medyada hem en çok konuşulanlar hem de en çok izlenenler arasına girdi.

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Dizinin son tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girerken Doruk'un geçirdiği kaza merak ve beklentiyi daha da arttırdı.

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Ömer'in, abisinin ölümü arkasındaki sırrı öğrenirken Doruk'un geçirdiği kaza sonrası yaşanacaklar nefesleri kesti. Kardeşlerim bu akşam atv'de başlıyor.

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

95.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"BAZEN TUTTUĞUN ELDİR, SENİ ARKANDAN VURAN…"

Geçirdikleri korkunç kazanın ardından toparlanmaya çalışan çocuklar, Ataman Koleji'nin yeni dönemine "merhaba" derler.

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Şengül ve Orhan'ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir.

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Akif herkesi sürpriz bir davette bir araya getirir.

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Ansızın ortaya çıkan birtakım gerçekler, Eren kardeşlerde büyük bir şok etkisi yaratırken, Akif ve Nebahat'i ise büyük bir dehşetle karşı karşıya getirir.

Kardeşlerim yeni sezonunda fırtına gibi esecek

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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