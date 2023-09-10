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Kamyon, cenazeye gidenlerin arasına daldı: 5 ölü

HABER MERKEZİ
Kamyon, cenazeye gidenlerin arasına daldı: 5 ölü
KAHRAMANMARAŞ'IN Andırın ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Aksu'nun virajda kontrolünü yitirdiği kamyon, park halindeki 3 aracı önüne katıp sürükleyerek, cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına girdikten sonra devrildi. Kamyon şoförü Aksu, gözaltına alındı. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin; Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu belirlendi.
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