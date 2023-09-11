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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu başlıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu başlıyor

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve Atv'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonunda da fırtınalar estirecek. Proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam, özetsiz yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 36. bölümünde neler olacak?

HABER MERKEZİ

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 12 Eylül Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 36. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonu başlıyor

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM KONUSU

Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur. Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonu başlıyor

Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonu başlıyor

Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyum dur. Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonu başlıyor

Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonu başlıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam her salı Atv'de...

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