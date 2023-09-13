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Haberler Yaşam Aldatmak'ın 37. bölümünde neler olacak?

Aldatmak'ın 37. bölümünde neler olacak?

Atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak'ın 37. bölümüyle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Aldatmak'ın 37. bölümünde neler olacak? İşte Aldatmak'ın 37. bölümü detayları...

HABER MERKEZİ

İkinci sezona hızlı bir giriş yapan Aldatmak'ın 37. bölümünde neler yaşanacak?

Aldatmak’ın 37. bölümünde neler olacak?

37. BÖLÜMDE OLACAKLAR

Korkunç kaza ile birlikte kendisini bir kabusun içinde bulan Güzide, büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalır.

Aldatmak’ın 37. bölümünde neler olacak?

Güzide'nin kendinden emin hamlesi, hayatını hiç beklemediği bir şekilde sonsuza kadar değiştirmek üzeredir.

Aldatmak’ın 37. bölümünde neler olacak?

Torununu bulmak için her şeyi göze alan ve kimseden korkmayan Güzide, yeni ve tehlikeli bir düşmanı olduğundan habersizdir.

Aldatmak’ın 37. bölümünde neler olacak?

Oylum'un oğluna kavuşma mücadelesi her geçen saat daha kritik bir hal almaktadır.

Aldatmak’ın 37. bölümünde neler olacak?

Bebeği kimin kaçırdığı netleşirken, beklenmedik bir ismin hamlesi herkesi ters köşeye düşürür.

Aldatmak’ın 37. bölümünde neler olacak?

Aldatmak 14 Eylül perşembe akşamı Atv'de!

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