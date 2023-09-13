Erdoğan çiftinden Libya’ya ‘geçmiş olsun’ mesajı: Türkiye, Libya halkının yanındadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Libya halkına 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır" bilgisini verdi.

'DUALARIMIZ SİZİNLE'

Emine Erdoğan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek, "Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile" ifadesini kullandı.