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Haberler Yaşam Kardeşlerim'in 97. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim'in 97. bölümünde neler olacak?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 97. bölümünde neler olacak? İşte her cumartesi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim'in 97. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

HABER MERKEZİ

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’in 97. bölümünde neler olacak?

97.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"BU HAYATTA GÜLMEMİZİ İSTEYEN TEK KİŞİ FOTOĞRAFÇI!"

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır.

Kardeşlerim’in 97. bölümünde neler olacak?

Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar.

Kardeşlerim’in 97. bölümünde neler olacak?

Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular.

Kardeşlerim’in 97. bölümünde neler olacak?

Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir.

Kardeşlerim’in 97. bölümünde neler olacak?

Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise, Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

Kardeşlerim’in 97. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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