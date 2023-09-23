Kaşık helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Denizli'nin en meşhur lezzetlerinden biri olan kaşık helvası nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Denizli'nin en meşhur lezzetlerinden biri olan kaşık helvası nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
KAŞIK HELVASI MALZEMELERİ NELER?
1 paket margarin
3 su bardağı un
1 su bardağı iri dövülmüş fındık
2 paket (250 g) pudra şekeri
KAŞIK HELVASI NASIL YAPILIR?
1 paket margarin tencerede eritilir. Eritilen margarine un eklenerek 20-25 dk orta ateşte karıştırılarak kavrulur. İri dövülmüş fındıklar da karışıma ilave edildikten sonra tekrar 20-25 dk kavrulur.
Ocaktan alınan karışıma pudra şekeri ilave edilir. Elimiz karışımın sıcaklığına dayanabileceği ısıya geldiğinde helva kaşıkla alıp avuç içimizle bastırılıp kaşıktan çıkartılır.
Şimdiden afiyet olsun...