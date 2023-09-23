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Kaşık helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan kaşık helvası nasıl yapılır? Kaşık helvasının malzemeleri ve püf noktası nelerdir? İşte adım adım kaşık helvası tarifi...

HABER MERKEZİ

Denizli'nin en meşhur lezzetlerinden biri olan kaşık helvası nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Kaşık helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KAŞIK HELVASI MALZEMELERİ NELER?

1 paket margarin

3 su bardağı un

1 su bardağı iri dövülmüş fındık

2 paket (250 g) pudra şekeri

Kaşık helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KAŞIK HELVASI NASIL YAPILIR?

1 paket margarin tencerede eritilir. Eritilen margarine un eklenerek 20-25 dk orta ateşte karıştırılarak kavrulur. İri dövülmüş fındıklar da karışıma ilave edildikten sonra tekrar 20-25 dk kavrulur.

Kaşık helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ocaktan alınan karışıma pudra şekeri ilave edilir. Elimiz karışımın sıcaklığına dayanabileceği ısıya geldiğinde helva kaşıkla alıp avuç içimizle bastırılıp kaşıktan çıkartılır.

Şimdiden afiyet olsun...

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