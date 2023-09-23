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Haberler Yaşam Safir'in 4. bölümünde neler olacak?

Safir'in 4. bölümünde neler olacak?

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Safir'in merakla beklenen 4. bölümünde neler yaşanacak? İşte pazartesi akşamları izleyicileri Atv ekranlarına kilitleyen Safir'in 4. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

HABER MERKEZİ

Atv'nin iddialı dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 4. bölümünde neler yaşanacak?

Safir’in 4. bölümünde neler olacak?

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vural'ın evine baskın yapmasına çok sinirlenen Ömer, Vural'la ipleri kopartma noktasına gelir.

Safir’in 4. bölümünde neler olacak?

Vural cephesinde gerginlik tırmanır. Okan işin içinden kendi başına çıkmak isterken her şeyin daha da sarpa sarmasına sebep olur.

Safir’in 4. bölümünde neler olacak?

Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem bu evliliğe onay vermezken, Ömer bu evlilik olacak diye resti çeker.

Safir’in 4. bölümünde neler olacak?

Bu arada Yaman, Feraye'yi her şeyi arkalarında bırakıp gitmek için ikna etmeye çabalar.

Safir’in 4. bölümünde neler olacak?

Feraye tüm olanlardan sonra aşkına yenik düşecek midir?

Safir’in 4. bölümünde neler olacak?

Safir her pazartesi Atv'de!

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