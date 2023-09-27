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Haberler Yaşam Aldatmak'ın 39. bölümünde neler olacak?

Aldatmak'ın 39. bölümünde neler olacak?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak'ın 39. bölümünde neler yaşanacak? İşte Aldatmak'ın 39. bölümü detayları...

HABER MERKEZİ

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun bulunduğu Aldatmak'ın 39. bölümünde neler olacak?

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler olacak?

39.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler olacak?

Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır. Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler olacak?

Bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalan Oylum'un hayatında yeni bir sayfa açılmak üzeredir.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler olacak?

Oylum ile tanıştığından beri hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman; ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler olacak?

Zeliş, Ozan'dan sakladığı kirli sırrın üstünü örtmek için daha da ileri gitmek zorunda kalırken, Ozan'ın da kendi sırları vardır.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler olacak?

Yanlış zamanda yanlış yerde olması ise bu sırrın gizliliğini tehlikeye sokacaktır.

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