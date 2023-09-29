Aldatmak’ın 39. bölümünde neler yaşandı?

39.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sonunda Tarık'la olan boşanma davası istediği gibi sonuçlanan Güzide, rahat bir nefes alacakken torununun yeniden kaçırıldığı haberini aldı. Zeliş büyük sırrını gizlemek için Mualla ile işbirliği yaparak Can bebeğin Diclelilere teslim edilmesini sağladı. Zeliş kendisinden şüphelenilmemesi için Mualla'nın adamları tarafından depoya bağlandı.