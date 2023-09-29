  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Aldatmak'ın 39. bölümünde neler yaşandı?

Aldatmak'ın 39. bölümünde neler yaşandı?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak dün akşam 39. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Aldatmak'ın 39. bölümünde neler yaşandı?

HABER MERKEZİ

Aldatmak'ın dün akşam ekrana gelen otuz dokuncu bölümü AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler yaşandı?

39.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sonunda Tarık'la olan boşanma davası istediği gibi sonuçlanan Güzide, rahat bir nefes alacakken torununun yeniden kaçırıldığı haberini aldı. Zeliş büyük sırrını gizlemek için Mualla ile işbirliği yaparak Can bebeğin Diclelilere teslim edilmesini sağladı. Zeliş kendisinden şüphelenilmemesi için Mualla'nın adamları tarafından depoya bağlandı.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler yaşandı?

Tüm aile, bebek ve Zeliş için endişelenirken Tarık'ın Yeşimleri Güzide'nin evinde görmesiyle Güzide ve Tarık arasında ipler iyice gerildi. Güzide'nin Tarık'ın karşısında durup Öykü için Yeşim'e sahip çıkması Yeşim'i bir hayli etkiledi.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler yaşandı?

Güzide, polislerle Mualla'nın kapısına dayandığında önceden tedbirini alan Mualla, Güzide'nin evine eli boş dönmesini sağladı. Ardından Mualla'nın Berhan Dicleli olarak bebeğin kimliğini çıkarıp Güzide'yi ziyaret gitmesiyle iki kadın arasındaki tansiyon giderek arttı.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler yaşandı?

Diğer yanda Tolga, Oylum'u bir türlü aklından çıkaramazken Selin'le de ilişkisi büyük bir çıkmaza girdi. Tolga'yı kaybetmek istemeyen Selin, Serra'nın hazırladığı özel gecede Tolga'ya hamile olduğunu söyledi. Ancak Tolga, Selin'in yalan söylediğini düşünerek ona ağır sözlerle tepki gösterdi.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler yaşandı?

Kahraman, teyzesini bir türlü ikna edemese de Oylum'a onu bebeğine kavuşturacağına dair söz vererek destek oldu. Mualla ise Behram'ın durumunu kabullenmeyip Oylum'a bebeğini almak istiyorsa kocasının evine dönmesi gerektiğini söyledi.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler yaşandı?

Bebeğinden ayrı kalmaya daha fazla dayanamayan Oylum ise babasının silahını gizlice alarak Mualla'nın karşısına dikildi.

Aldatmak’ın 39. bölümünde neler yaşandı?

Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA