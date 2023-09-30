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Haberler Yaşam Safir'in 5. bölümünde neler olacak?

Safir'in 5. bölümünde neler olacak?

Yapımını NTC Medya üstlendiği, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan, senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı'nın oturduğu Safir'in 5. bölümünde neler yaşanacak? İşte Safir'in 5. bölümüne ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Atv'nin iddialı dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 5. bölümünde neler yaşanacak?

Safir’in 5. bölümünde neler olacak?

5.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder.

Safir’in 5. bölümünde neler olacak?

Yaman'ın ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle Feraye iyice zor durumda kalır. Bu arada hızlı bir biçimde düğün hazırlıklarına başlanır.

Safir’in 5. bölümünde neler olacak?

Ömer her şeyin adetlere uygun olmasını ister, önce kına olacaktır.

Safir’in 5. bölümünde neler olacak?

Feraye'yi kabullenemeyen Gülfem'in ise bu işi bozmak için başka planları vardır.

Safir’in 5. bölümünde neler olacak?

Bora cephesinde de sular durulmaz. Şüphelerinden kurtulamayan Vural oğluna gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için yeni bir adım atacaktır.

Safir’in 5. bölümünde neler olacak?

Safir her pazartesi yeni bölümüyle Atv'de!

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