’Kuruluş Osman’ efsanesi 4 Ekim Çarşamba geri dönüyor

Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.
5. SEZON KADROSU
Yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin beşinci sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler...