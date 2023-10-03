Gıdanı Koru kampanyasına rekor imza

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Erdoğan, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntıladı. Türk mutfağının atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Emine Erdoğan, Türk mutfağında her yiyeceğin başka ürüne dönüşebileceğini kaydetti.

EMEK VE NİMETE OLAN HÜRMET

"DÜNYADA geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inanıyorum" notunu düşen Emine Erdoğan, atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan emeğine ve nimete olan hürmeti yeniden hatırlatma çağrısı yaptı.

TAKDİRE ŞAYAN BİR BAŞARI

EMİNE Erdoğan, kampanyaya ilişkin, "Bu farkındalıkla hayata geçirilen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştı. Destek veren duyarlı insanlara teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi. SOSYAL medyadan, "İklim krizine karşı 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesiyle suyumuza yani geleceğimize sahip çıkalım" çağrısında da bulunan Emine Erdoğan ayrıca Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Habitat Günü programının, daha iyi bir gelecek inşa etmeye vesile olmasını diledi.