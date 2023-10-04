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Haberler Yaşam 7,6 milyon liralık kol saatlerine el konuldu

7,6 milyon liralık kol saatlerine el konuldu

HABER MERKEZİ
7,6 milyon liralık kol saatlerine el konuldu
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, piyasa değeri 7 milyon 552 bin lira olan 15 kol saati ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dubai Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs, yakın takibe alındı. Pasaport kontrollerinde, şahsın Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler, şahsın üzerinde yapılan aramada, giydiği varis çoraplarına gizlenmiş, orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 kol saatine el konuldu. Saatlerin piyasa değerinin 7 milyon 552 bin lira olduğu belirlendi.
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