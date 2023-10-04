First Lady’den koruyucu aileliğe davet

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Yaptığı konuşmada Gönül elçileri projesini 11 yıl önce başlattıklarını ifade eden Emine Erdoğan, "2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken, bugün, bin 51'i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğumuzu, 7 bin 817 koruyucu ailemize emanet etmenin huzurunu yaşıyoruz" diye konuştu. Erdoğan koruyucu aile davetinde bulunarak, "Koruyucu ailelik konusunda, önyargı bariyerlerini aşarak, büyük yol kat ettik. Yavrularımıza huzurlu yuva sunalım, çocuklar koruyucu ailelerini bekliyor" dedi.