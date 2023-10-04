  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam First Lady’den koruyucu aileliğe davet

First Lady’den koruyucu aileliğe davet

HABER MERKEZİ
First Lady’den koruyucu aileliğe davet
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Yaptığı konuşmada Gönül elçileri projesini 11 yıl önce başlattıklarını ifade eden Emine Erdoğan, "2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken, bugün, bin 51'i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğumuzu, 7 bin 817 koruyucu ailemize emanet etmenin huzurunu yaşıyoruz" diye konuştu. Erdoğan koruyucu aile davetinde bulunarak, "Koruyucu ailelik konusunda, önyargı bariyerlerini aşarak, büyük yol kat ettik. Yavrularımıza huzurlu yuva sunalım, çocuklar koruyucu ailelerini bekliyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA