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Haberler Yaşam Bulantı ve ağrı şikayetiyle hastaneye gitmişlerdi... Karı- koca, evlerinde ölü bulundu

Bulantı ve ağrı şikayetiyle hastaneye gitmişlerdi... Karı- koca, evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan evli çift pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. Alınan bilgiye göre talihsiz çift, dün akşam evlerinde ölü bulundu.

DHA
Bulantı ve ağrı şikayetiyle hastaneye gitmişlerdi... Karı- koca, evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi Kasap Sokak'ta oturan Mustafa Kırmızı ve eşi Zeynep Kırmızı, pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle Kınık Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavilerinin ardından evlerine dönen karı- kocadan bir süre haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde çiftin oturduğu eve gitti. Kapının açılmaması üzerine eve giren jandarma ekipleri, karı- kocanın hareketsiz olarak yattığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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