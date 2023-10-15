Bankalardaki paraları araştırılsın

Türk futboluna damga vuran MHK eski Başkanı Lale Orta ile FİFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın aralarında aşk olduğu iddiası ile maddi ve manevi 2 milyonluk eşi Leyla Ceylan tarafından acılan tazminat davası ve boşanma davası haberimiz ses getirmeye devam ediyor. Yazılı ve görsel basının Yeni Asır'dan aldığı özel haberin ardından hakemlerin eski patronu MHK eski başkanı Lale Orta'nın, Leyla Ceylan hakkında iftira suçundan dava açtığı öğrenilirken, aldatıldığını ve maddi ve manevi psikolojik baskı gördüğünü iddia eden Leyla Ceylan bütün gerçekleri dile getirdi.

Eşinin kendisine ve eve dahil yaklaşmama kararının mahkeme tarafından verildiğini belirten Leyla Ceylan 'Bana dava açmış umurumda değil, ben de Lale Orta'ya dava açtım, maddi ve manevi tazminat davası. Ayrıca ben araştırılsın diye iddia üzerine dava dilekçeme verdim. Ayrıca ben yine iddia üzerine beni beş parasız sokağa atmaya çalışan eşim Hakan Ceylan'ın bankalardaki tüm paraları ve mal varlığı araştırılmasını istiyorum' dedi. Öte yandan uzaklaştırılma cezası verilen hakem Ceylan'ın yine silahının 3 aylık ceza kapsamı dışında emniyete teslim edilmesinin istendiği ortaya çıktı.

ALDIĞI CEZALAR NEDENİYLE

Futbol camiasında yasak aşk iddiası ardından yaşanan skandalda yeni gelişmeler ortaya çıktı. FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan, MHK eski Başkanı Lale Orta ile eşinin aşk yaşadığını öne sürmüş ve dava dilekçesine yazmıştı. Yeni Asır'ın haberinin ardından Türk futbolunun önemli hakemlerinden FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan, aldığı cezalar nedeniyle eşini arayamadığı ve yakınından bile geçemediği öğrenildi.

Sürekli olarak psikolojik şiddet ve aşırı kıskançlık nedeniyle zor günler yaşadığı evlilikten bir an önce kurtulmak isteyen Leyla Ceylan 'Resmen korkuyorum, bana hayatı zindan eden bu adamdan beni artık kurtarın, Saatlerce evde yaptığı özel konuşmalar, yaptığı yazışmalar er yada geç ortaya çıkacak. Kendisine Lale Orta'yı sorduğumda bana bağıran ve ağza alınmayacak hakaret ve küfürler eden bu adamın ben tüm mal varlığının ve parasının araştırılmasını istiyorum' diye konuştu

1 MİLYON LİRALIK MADDİ 1 MİLYONLUK LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

14 YILLIK eşinin MHK eski Başkanı Lale Orta ile aşk yaşadığı iddiasını İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen dava dilekçesinde yer veren Leyla Ceylan, hem çocuğunun velayetini hem de aldatılmış olması sebebiyle 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulunmıştu.