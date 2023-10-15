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Haberler Yaşam Sınıf geçme puanları yükseltildi: Türkçe’de 70, diğer derslerde 50 almak şart

Sınıf geçme puanları yükseltildi: Türkçe’de 70, diğer derslerde 50 almak şart

HABER MERKEZİ
Sınıf geçme puanları yükseltildi: Türkçe’de 70, diğer derslerde 50 almak şart

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi.

BU puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Öte yandan, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

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