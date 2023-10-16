Emine Erdoğan’dan gıda israfına evden çözüm: Alışveriş listesi ve küçük porsiyon

GIDA israfından dünyada 9 kişiden biri olumsuz etkileniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasıyla gıda israfının önüne geçiliyor. İnsanları sofrasına sahip çıkmaya davet eden Erdoğan, insanları "Sen De Söz Ver" sloganıyla her lokmanın ve her yudumun kıymetini bilmeye davet etti.

Erdoğan, daha önce yaptığı bir konuşmada "Gelin, hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela, alışverişe çıkmadan önce alınacakları listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp, bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim" diyerek israftan uzak durmaya davet etmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasıyla yaklaşık 2 milyon kişiden gıda israfı yapmama ve engelleme sözü aldı. Gıda israfı, küresel iklim krizini tetikliyor. Aynı zamanda su, toprak, enerji, emek ve sermaye gibi kaynakların büyük oranda çöpe atılması anlamına gelen gıda israfı gereksiz sera gazı salınımıyla küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini besliyor.