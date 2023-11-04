İstanbul’da bu yollar yarın trafiğe kapalı! 5 Kasım maraton koşusu nedeniyle kapatılacak yollar...

- Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da Tekrar Akyol Sokak içerisine

- Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşu'na

- Unkapanı Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na

- Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tersane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine

- Şişhane Kavşak'tan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine

- Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi'nden gelen akım Muallim Naci Caddesi- Kuruçeşme istikametine

- Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine

- Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine yönlendirilecek.

- Anadolu Yakası'nda kapatılacak yollar

Kentte Anadolu Yakası'nda ise saat 06.00 itibariyle şu yollarda trafik akışı sağlanamayacak:

- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Güney Yola katılım

- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Yola katılım

- Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası

- Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol girişleri

- Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde

- Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde

- Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde

- Tophanelioğlu Caddesi çevre yolu istikameti

- Beylerbeyi Işıklar