İstanbul’da bu yollar yarın trafiğe kapalı! 5 Kasım maraton koşusu nedeniyle kapatılacak yollar...

- Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da Tekrar Akyol Sokak içerisine
- Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşu'na
- Unkapanı Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na
- Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tersane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine
- Şişhane Kavşak'tan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine
- Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi'nden gelen akım Muallim Naci Caddesi- Kuruçeşme istikametine
- Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine
- Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine yönlendirilecek.
- Anadolu Yakası'nda kapatılacak yollar
Kentte Anadolu Yakası'nda ise saat 06.00 itibariyle şu yollarda trafik akışı sağlanamayacak:
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Güney Yola katılım
- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Yola katılım
- Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası
- Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol girişleri
- Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde
- Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde
- Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde
- Tophanelioğlu Caddesi çevre yolu istikameti
- Beylerbeyi Işıklar
Sürücüler trafiğe kapanan yollara alternatif olarak, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.