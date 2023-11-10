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Haberler Yaşam Türk kadın yönetmen ABD’deki festivale katıldı

Türk kadın yönetmen ABD’deki festivale katıldı

HABER MERKEZİ
Türk kadın yönetmen ABD’deki festivale katıldı
İTALYA'NIN Salerno kentinde Mayıs ayında gerçekleşen Med Limes film festivalinde 'Etiket' isimli kısa filmiyle jüri özel ödülüne layık görülen Muğlalı iş insanı Ali Sezen'in yönetmen kızı Özgecan Sezen, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Philadelhelpiha kentinde düzenlenen The Women's Film Festivali'ne katılan tek Türk yönetmen oldu. Festivalde kadınlar tarafından yapılan ya da kadınlar hakkında yapılan filmler sergileniyor. Genç yönetmen Özgecan Sezen, İtalya'nın Salerno kentinde Mayıs ayında gerçekleşen Med Limes film festivalinde 'Etiket' isimli kısa filmiyle jüri özel ödülüne layık görülmüştü.
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