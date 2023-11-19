Meteoroloji’den Ege’ye kar ve fırtına uyarısı! 19 Kasım Pazar hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.