Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 46. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Kasım Salı akşamı yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisyle buluşacak...
46.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.