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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 46. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 46. bölümünde neler olacak?

Proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 46. bölümünde neler olacak? İşte salı akşamları izleyicileri Atv ekranlarına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 46. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

HABER MERKEZİ

Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Kasım Salı akşamı yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisyle buluşacak...

46.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 46. bölümünde neler olacak?

Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar. Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler. Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 46. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam her salı yeni bölümüyle Atv'de!

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