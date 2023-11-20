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Haberler Yaşam Son dakika: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamada; Saat 10:36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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