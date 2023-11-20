Son dakika: Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM Büyüklük:4.5 (Mw) Yer:Pütürge (Malatya) Tarih:2023-11-20 Saat:10:36:04 TSİ Enlem:38.237 N Boylam:38.777 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/4zyD5rR7Cl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2023