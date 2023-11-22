Meteoroloji’den İzmir’e son dakika sağanak yağış uyarısı 22 Kasım Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.