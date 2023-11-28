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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın 138. bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman'ın 138. bölümünde neler olacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 138. bölümünde neler olacak? İşte her bölümü ilgiyle izlenen, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 138. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

HABER MERKEZİ

Atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 29 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 138. Bölümünde Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelip baskın verirken, Yakup Bey'in hayatı tehkikeye girer.

138.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ÜSTAT GERA VE KARACELASUN İTTİFAKI KURULACAK MI?

Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelmiştir. Karacelasun, Üstat Gera ile karşılaşır. Üstat Gera ve Karacelasun ittifak edecek midir? Birbirlerine şartları ne olacaktır?

Kuruluş Osman’ın 138. bölümünde neler olacak?

MALHUN HATUN'DAN HOLOFİRA'YI ÜZECEK HAMLE!

Orhan Bey ve Holofira'nın aşkı gitgide büyümektedir. Fakat Malhun Hatun'un bir hamlesi Holofira'yı oldukça üzer. Bu hamle nedir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN KILIÇ KILICA!

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun birbirleriyle kılıç kılıca gelirler. İkili birbirine neyin hesabını sormaktadır?

UÇ PAZAR BASKINI!

Karacelasun ve nökerleri Uç Pazar'a baskın verir. Mehmet Bey olay üzerine çok öfkelenir. Her şeyden Osman Bey'i sorumlu tutar. Baskında Uç Pazar'da verilen kayıp çok mu fazladır? Baskında kimler zarar görecektir?

Kuruluş Osman’ın 138. bölümünde neler olacak?

DÜŞMANA FIRSAT YOK!

Osman Bey büyük bir tehlike olduğunun farkındadır. Fakat "Korku Müslüman toprağında yaban ot gibidir asla yeşermez amma eğer ki yeşertmeye çalışırlarsa buna da asla müsaade etmeyiz!" diyerek düşmana fırsat vermeyeceklerini ortaya koyar!

YAKUP BEY'İN HAYATI TEHLİKEDE!

Yakup Bey o esnada Türkmen Bey'leriyle toplanmıştır. Ne Moğol'a ne de Bizans'a göz açtırmayacaklardır. Fakat biatını geri aldığı için Osman Bey bu toplantıda yoktur. Osman Bey; Moğollar'ın, Türkmen Beylerinin, kendisinin ve de Yakup Bey'in peşinde olduğunun farkındadır. Saadet Hatun'a Yakup Bey'in nerede olduğunu sorar. Yakup Bey'in canı tehlikededir.

KARACELASUN PUSU KURUYOR!

Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda tuzaklarla karşılaşırlar. Yakup Bey ve Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğramıştır.

Osman Bey ve alpları Yakup Bey'leri kurtarabilecekler midir?

Kuruluş Osman’ın 138. bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman her çarşamba yeni bölümleriyle Atv'de!

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