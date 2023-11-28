Kuruluş Osman’ın 138. bölümünde neler olacak?

Atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 29 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 138. Bölümünde Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelip baskın verirken, Yakup Bey'in hayatı tehkikeye girer.
138.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
ÜSTAT GERA VE KARACELASUN İTTİFAKI KURULACAK MI?
Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelmiştir. Karacelasun, Üstat Gera ile karşılaşır. Üstat Gera ve Karacelasun ittifak edecek midir? Birbirlerine şartları ne olacaktır?