  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 9 ilde Forex baskını! Ece Pulaş da aralarında

9 ilde Forex baskını! Ece Pulaş da aralarında

HABER MERKEZİ
9 ilde Forex baskını! Ece Pulaş da aralarında

9 ilde 'forex' dolandırıcılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken 11 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.

Elde edilen bilgilere göre Yavuz Usta'ya ait olduğu tespit edilen Forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlendi. Pulaş sık sık sosyal medya hesaplarından firmanın tanıtımını yaparak yatırımcıları bu firmaya çekmeye çalıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA