‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

Gizemli ve karanlık bir geçmişe sahip olan Serhat'ı canlandıran Hilmicem İntepe ise askerde geçirdiği bir patlama sebebiyle bir dizi estetik ameliyatla adeta başka birine dönüşmüş biri olarak izleyici ile buluşacak. Serhat, kötüleri yok etmek için çıktığı yolda kendisini de karanlık dünyada bırakacak.

Ahu ve Serhat ikilisinin ortak geçmişi kendilerinin bile tahmin edemeyeceği şekilde karşılarına çıkarken, yürüdükleri yeni yollar ile sır perdeleri iyice aralanacak.