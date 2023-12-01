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Haberler Yaşam Altın Kafes'in ilk bölümünde neler olacak? Altın Kafes'in konusu ne?

Altın Kafes'in ilk bölümünde neler olacak? Altın Kafes'in konusu ne?

'Dizi Atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren Atv'nin bu sezona damgasını vuracak olan, aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizileri arasında yerini alacak olan yeni dizisi Altın Kafes, 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Altın Kafes'in ilk bölümünde neler olacak?

HABER MERKEZİ

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.

Altın Kafes’in ilk bölümünde neler olacak? Altın Kafes’in konusu ne?

1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur.

Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.

Altın Kafes’in ilk bölümünde neler olacak? Altın Kafes’in konusu ne?

Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.

Altın Kafes, 3 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.

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