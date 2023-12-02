Limonlarınız çabuk küflenmesin istiyorsanız bu yöntemi deneyin!

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi limon doğru yöntemlerle saklanılmadığında çabucak bozulabiliyor. Küflenmeye yüz tutmuş limonlarınızı kurtarmanın ve uzun süre taze kalmasını sağlayan yöntemi sizinle paylaştık. Bu pratik yöntem sayesinde limonlarınızı çöpe atmaktan kurtulacaksınız.
Bütün halde olan limonlarınızı güzelce yıkayın ardından güzelce kurutun. Nemli kalmaları daha çabuk bozulmalarına neden olur. Limonları tek tek streç filmle sarın. Genişçe bir kaba koyarak limonlarınızı buzdolabında muhafaza edin.