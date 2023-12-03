  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Meteoroloji'den İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış var? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Bugün Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte 3 Aralık Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güney, yarın (Pazartesi) kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 12°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Az bulutlu

VAN °C, 10°C

Az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 3 Aralık Pazar hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA