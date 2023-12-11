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Haberler Yaşam Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz... İşte yenileme randevu sayfası

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz... İşte yenileme randevu sayfası

Ehliyetini 2016 yılından önce çıkaran vatandaşların 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniletmesi gerekiyor. Eski tip sürücü belgesi olanlar ehliyet yenileme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Belirtilen tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Sürücü belgesi değişim başvurusu nasıl yapılır? Sürücü belgesi veya ehliyet nasıl yenilenir? Ehliyeti yeniletmek için gerekli evraklar neler? 2023 ehliyet yenilemenin ücreti ne kadar, kaç para? Ehliyet yenileme ücreti hangi bankalara yatırılır? İşte ehliyet yenileme randevu sayfası ve yenileme ile ilgili tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Ehliyeti eski tip yani 2016 yılından önce çıkan vatandaşların 31 Aralık 2023 tarihine kadar yenileme yapması gerekiyor. Bu süreye yenilenmeyen ehliyet veya sürücü belgesi yeni yılda geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. İşte, ehliyet yenilemenin tüm detayları...

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, eski sürücü belgelerinin kullanım süresi 2 yıl daha uzatıldı. Yeni kararla birlikte eski ehliyetler iki yıl daha kullanılabilecek. Ehliyet yenileme işlemleri, bu zamana dek emniyetin genel müdürlüklerinde yapılırken ehliyet yenileme işlemleri, 2 Nisan 2018'den itibaren 'nüfus müdürlüklerinde yapılıyor.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

SÜRÜCÜLERE EK SÜRE TANINMIŞTI
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

İLK KAYIT NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU
-Nüfus cüzdanı veya kimlik Kartı
-Sürücü sağlık raporu
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
-Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)
-Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması
-Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi "randevu.nvi.gov.tr" adresinden
öğrenilebilmektedir.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

YENİLEME/ SINIF EKLEME NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU
-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
-Eski sürücü belgesi
-Sürücü sağlık raporu
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
-Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)
-13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması
-Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi "randevu.nvi.gov.tr" adresinden
öğrenilebilmektedir.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

KAYIP NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU
-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
-Sürücü sağlık raporu
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
-Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)
-Eski tip sürücü belgesi kaybında 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf
payının yatırılması, yeni tip sürücü belgesi kaybında ise 280 TL değerli
kağıt bedeli ve 65 TL vakıf payının yatırılması
-Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi "randevu.nvi.gov.tr" adresinden
öğrenilebilmektedir.
-Kayıp sürücü belgesi başvurusunda başvuru yapılan ilçe nüfus müdürlüğü,
sürücü belgesinin ilk alındığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne görüş sorar.
Gelen cevaba istinaden başvuru alınır. Cevaplama süreci ise ilçe nüfus
müdürlüğünün yoğunluk durumuna göre değişmektedir.

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 166,00 TL'dir.

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2023 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL
B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

Akbank
Aktif Bank
ING Bank
Şekerbank
Türkiye Vakıflar Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Albaraka Türk Katılım Bankası
T.C. Ziraat Bankası
Türk Ekonomi Bankası
Garanti Bankası
Denizbank
PTT Bank

Ehliyeti olanlar dikkat! Ay sonuna kadar yenilemezseniz...

EHLİYET YENİLEME RANDEVU SAYFASI

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