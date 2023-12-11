Hayırsız evlada meydan dayağı

İstanbul'da akşam saatlerinde uzaklaştırma kararı olduğu eve gelen adam, annesini darp edince ortalık ayağa kalktı. Pencereden bağırarak yardım isteyen kadının imdadına komşuları yetişti. Evden uzaklaştırma kararı alınan madde bağımlısı şahıs, annesinin yaşadığı eve geldi.Bir süre sonra şahıs, evde bulduğu eşyalarla annesine fırlatmaya başladı ve kadının boğazına bıçak dayamaya çalıştı. Acı içinde kalan kadın çareyi pencereden dışarı bağırarak yardım istemekte buldu. O sırada apartmanda sesleri duyan komşular, kadının yardımına koştu. Zili çalan apartman sakinleri kadının kapıyı açmasıyla madde bağımlısı şahsı yumruk ve sopa ile vurarak darp etti.