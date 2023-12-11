Kadınlar sadece kendi soyadını kullanabilecek

AK Parti tarafından önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması beklenen 8. Yargı Paketi'nde dikkat çeken bir "soyadı" detayı yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da belirttiği 60'tan fazla maddeden oluşan yeni yargı paketinde bahsi geçmeye başlayan maddeye göre kadınlar, eşlerinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadlarını taşıyabilecek. Ayrıca anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkanı tanınacak. Öte yandan çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.