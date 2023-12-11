  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kadınlar sadece kendi soyadını kullanabilecek

Kadınlar sadece kendi soyadını kullanabilecek

HABER MERKEZİ
Kadınlar sadece kendi soyadını kullanabilecek
AK Parti tarafından önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması beklenen 8. Yargı Paketi'nde dikkat çeken bir "soyadı" detayı yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da belirttiği 60'tan fazla maddeden oluşan yeni yargı paketinde bahsi geçmeye başlayan maddeye göre kadınlar, eşlerinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadlarını taşıyabilecek. Ayrıca anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkanı tanınacak. Öte yandan çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA