Piyasada o kadar sahtesi var ki! Gerçek bal nasıl anlaşılır?

Gerçek ve hakiki bal, sağlık açısından çok faydalı bir besindir. İçerisinde birçok vitamin bulunmaktadır. Hakiki bal nasıl anlaşılır, kaliteli bal nasıl olur sorularının cevapları çok fazladır. Fakat en basit yöntemi etiketlerine bakmak yeterli olacaktır. Gerçek balın içerisinde katkı maddeleri ve kimyasal maddeler bulunmaz. Balda şeker olup olmadığı nasıl anlaşılır diye merak ediyorsanız bekletmeniz gerekmektedir. Bal, bekledikçe tabandan yukarıya doğru şekerlenmeye başlamaktadır. Bu şekilde şeker olup olmadığını anlayabilirsiniz. Hadi gelin gerçek bal nasıl anlaşılır adlı yazımızı beraber inceleyelim.

GERÇEK BAL NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek bal, tüm yapısı ve içeriği itibariyle doğal olarak üretilen bir üründür. Bu nedenle, gerçek balı ayırt etmek için birkaç faktöre dikkat etmeniz gerekir.

Öncelikle, gerçek bal renk ve kıvam olarak değişebilir. Ancak, çok açık renkli ve sulu bir görünüme sahip olan balın gerçek olma ihtimali düşüktür. Aynı şekilde, çok katı veya çok sert bir kıvamda olan bal da gerçek olma ihtimali düşüktür. Gerçek bal genellikle mürekkep renginde veya açık sarı renktedir ve hafif sütlü bir kıvamdadır. Gerçek bal, doğal bir aroma ve tadına sahiptir. Bu nedenle, gerçek balın tadının çok güçlü veya çok yapay bir tat taşıması gerçek olma ihtimalini düşürür. Gerçek bal, içeriğinde çok az şeker içerir. Bu nedenle, gerçek balın şeker içeriği yüksek olan bala göre daha düşüktür.