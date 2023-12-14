Şehit cenazesinde Özel’e tepki: Demirtaş’a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor

IRAK'IN kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir (25), Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin kardeşi Eren Emir, ağabeyinin askeri paltosu giyip, tören kılıcını taşıdı. 29 Kasım'da sosyal medya hesabından operasyon dönüşü 'Yine ölmedim' mesajını paylaşan şehit teğmenin cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.
ÖZEL ALANDAN AYRILINCA...
PENÇE Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022'de şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen, cenaze töreninden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alandan ayrılmasının ardından, "Meclis'te Demirtaş'a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" diyerek tepki gösterdi.